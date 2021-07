Kontrolle bei Gundelfingen: Mann fährt im Drogenrausch Auto

Die Verkehrspolizei Donauwörth stellt den 25-Jährigen am frühen Morgen aus Richtung Günzburg nach Gundelfingen.

Eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth hat am vergangenen Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr einen 25-jährigen Autofahrer, der auf der B16 aus Richtung Günzburg in Richtung Gundelfingen unterwegs war, kontrolliert.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden

Nachdem der Autofahrer erkennbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und bei ihm ein Drogentest positiv auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum reagierte, untersagten ihm die Verkehrspolizisten die Weiterfahrt und ordneten gegen ihn eine Blutentnahme an. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, so teilt es die Polizei in ihrem Bericht von Freitag mit. (pol)