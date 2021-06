Vollsperrung der B16: Umgehung bei Gundelfingen wird ab Montag gesperrt

Die B16-Umgehung bei Gundelfingen wird erneuert. Wie Autofahrer aus dem Kreis Dillingen bald nach Günzburg kommen.

Für Autofahrer auf der B16 zwischen Dillingen und Günzburg kommt in den kommenden Wochen eine weitere Baustelle hinzu. Ein Teil der Strecke wird laut dem Staatlichen Bauamt Krumbach sogar komplett gesperrt.

Die Fahrbahndecke der B16 zeigt zwischen der Anschlussstelle Gundelfingen/Peterswörth bis zur Anschlussstelle Faimingen flächige Rissbildungen. Um weitere und tiefer reichende Schäden der Straße zu verhindern, wird die Fahrbahndecke auf einer Länge von rund 6,5 Kilometern saniert. Hierfür werden im Vorfeld Unebenheiten und Schadstellen ausgefräst, und anschließend eine neue, circa 1,5 Zentimeter starke Verschleißschicht aufgebracht.

Damit die Sanierungsarbeiten in einem möglichst kurzen Zeitraum durchgeführt werden können, und um die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer möglichst gering zu halten, wird die B16 abschnittsweise von der Anschlussstelle Gundelfingen/Peterswörth bis zur Anschlussstelle B492 (Ausfahrt Gundelfingen West/Medlingen), beziehungsweise von der Anschlussstelle B492 bis zur Anschlussstelle Faimingen für den Verkehr voll gesperrt.

So sieht die Umleitung der B16 bei Gundelfingen aus

Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer müssen also mit Umwegen rechnen. Laut der Mitteilung des Staatlichen Bauamts wird der Verkehr während der Sanierungsarbeiten großräumig in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet. Und zwar wie folgt: Über die Anschlussstelle Dillingen West geht es auf die Staatsstraße 2025 zum Kreisverkehr Mausefalle zwischen Dillingen und Lauingen und weiter zur Donaubrücke, von dort über Gundremmingen und Offingen auf die St2028 in Richtung Günzburg.

Ab kommendem Montag, 21. Juni, gelten die Vollsperrung und die Umleitung. Die Arbeiten dauern circa drei Wochen. Autofahrer sollten circa fünf Minuten mehr Zeit für die Fahrt einplanen. Die Strecke über Gundremmingen ist knapp drei Kilometer länger als üblich. Für die Sanierung der B16 im Zuge der Umfahrung Gundelfingen investiert der Bund rund 350.000 Euro. In der Pressemitteilung spricht das Staatliche Bauamt von einem wichtigen Beitrag für eine nachhaltige und leistungsfähige Infrastruktur im Landkreis Dillingen und in der Region.

Die Sanierung ist nicht die einzige Maßnahme an der B16 bei Gundelfingen: Die Ausfahrt Gundelfingen/Peterswörth wird aktuell höhenfrei ausgebaut. So sollen die Verkehrssicherheit erhöht und die Radwegführungen – durch Radwegröhren zur höhenfreien Querung Kreisstraßen DLG 12 und 17 – verbessert werden. Die dortige Baumaßnahme zeigt bereits Fortschritte: So wurden in den vergangenen Wochen die Radwegeröhren platziert. Der Bau soll bis April 2022 abgeschlossen sein. Daran beteiligt ist neben dem Straßenbauamt auch der Landkreis. Der Verkehr soll während der Maßnahme aufrecht erhalten werden – doch es gibt eine Ausnahme: Für das Einheben der Brückenträger wird eine Vollsperrung der B16 erforderlich. Diese ist geplant für kommendes Wochenende, Freitag, 18. Juni bis Sonntag, 20. Juni. (pm/mayjo)