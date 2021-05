Lastwagen kippt bei Gundelfingen in Baggersee: Sachschaden steht fest

Ein Sattelzug samt Anhänger ist im Uferbereich eines Baggersees bei Gundelfingen abgerutscht. Der Fahrer erlitt Verletzungen, die Bergungsarbeiten laufen.

Ein Lastwagen ist am Dienstagnachmittag bei Gundelfingen in einen See gekippt. Wie die Polizei mitteilt, passierte das Malheur gegen 15.10 Uhr auf Höhe des Maxfelderhofs an der B16 zwischen Gundelfingen und Günzburg. Bei Arbeiten an den Fetzer-Seen rutschte die Sattelzugmaschine, die ein 48-Jähriger fuhr, samt Anhänger im Uferbereich ab und kippte um.

Das Führerhaus befand sich im Wasser des Sees

Anschließend befand sich das Führerhaus des Lkw laut Polizeibericht teilweise im Wasser des Sees. Der Fahrer, der alleine mit dem Sattelzug unterwegs war, konnte durch die Ersthelfer und Rettungskräfte umgehend aus der Fahrerkabine befreit werden. Er erlitt leichte Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein Sattelzug samt Anhänger ist im Uferbereich eines Baggersees bei Gundelfingen abgerutscht. Video: Tanja Ferrari

Betriebsstoffe laufen in das Gewässer

Da Betriebsstoffe des Fahrzeugs in das Gewässer liefen, wurde auch das Wasserwirtschaftsamt verständigt. Die umgekippten Fahrzeuge müssen durch ein Abschleppunternehmen aufwendig mittels Spezialkränen geborgen werden. Am Kipplaster entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 75.000 Euro. Er wurde mittels eines Spezialfahrzeugs geborgen. Aus der Zugmaschine liefen Betriebsstoffe in den See und verunreinigte diesen, daher wurde auch das Wasserwirtschaftsamt hinzugezogen. Der Schaden wird hier mit ca. 20.000 Euro beziffert. Die Feuerwehr Gundelfingen und Lauingen war mit 36 Einsatzkräften vor Ort und unterstützten die Bergungs- und Sicherungsarbeiten. (pol)

