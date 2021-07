Autos beschädigt: Polizei Dillingen bittet um Hinweise

In Lauingen und Gundelfingen wurden zwei Autos beschädigt. Die Verursacher begingen Fahrerflucht. Zudem gab es am Donnerstag einen Unfall in Dillingen.





Die Polizei Dillingen bittet um Zeugenhinweise. In Gundelfingen und Lauingen wurden zwei Autos beschädigt. In Gundelfingen wurde zwischen dem Montag, 19. Juli und Donnerstag, 22. Juli ein schwarzer Audi A3, der auf einem Parkplatz an der Oberen Bleiche abgestellt war, an der Motorhaube beschädigt. Die Halterin stellte zwei Dellen sowie mehrere Kratzer fest. Der Sachschaden wird mit etwa 1000 Euro angegeben.

Die PI Dillingen bittet in allen Fällen unter der Tel. 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

PKW in Lauingen angefahren und beschädigt

Am Donnerstag, 22. Juli zwischen 20.10 Uhr und 23.00 Uhr wurde auf einem Parkplatz an der Ludwigstraße in Lauingen die linke Schiebetür eines Mercedes Viano angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 Euro beziffert.

Frau übersieht beim Abbiegen Opel-Fahrer in Dillingen

gekracht hat es am Mittwoch, 22. Juli in Dillingen: Eine 28-jährige Mazda-Fahrerin wollte von der Donaustraße in den Georg-Schmid-Ring einbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Opel-Fahrer. Beide Fahrzeuge stießen seitlich zusammen, es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. (pol)

Lesen Sie dazu auch