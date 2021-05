Drei Fahrradfahrer werden bei Unfällen in Gundelfingen und Lauingen verletzt

Eine Fahrradfahrerin ist bei Gundelfingen mit einem Auto zusammengestoßen, ein Mann stürzte in Gundelfingen vom Rad und in Lauingen musste ein Fünfjähriger ins Krankenhaus.

Ein Verkehrsunfall hatte sich am Sonntagmorgen im Gundelfinger Stadtteil Peterswörth ereignet. Nach Angaben der Polizei wollte eine 65-jährige Autofahrerin von der Straße aus Richtung Tennisplatz nach rechts in die Offinger Straße einbiegen. Dabei stieß sie mit dem Rad eines 79-Jährigen zusammen, der auf der Offinger Straße geradeaus gefahren war. Der 79-Jährige erlitt leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Bub stürzt in Lauingen vom Kinderfahrrad

Ein Fünfjähriger war dann am Nachmittag in der Pommernstraße in Lauingen von seinem Kinderfahrrad gefallen. Dabei erlitt der Bub leichte Verletzungen am Kinn und wurde sind Dillinger Krankenhaus gebracht.

Mann muss nach Sturz ins Günzburger Krankenhaus

Etwa eine halbe Stunde später ereignete sich in Gundelfingen ebenfalls ein Fahrradsturz. Um 14.45 Uhr befuhr ein 75-Jähriger mit seinem Fahrrad die Offinger Straße aus Richtung Offingen kommend. Er geriet alleinbeteiligt ins Bankett und stürzte von seinem Fahrrad. Er zog sich leichte Verletzungen zu und kam mit dem Rettungswagen ins Kreiskrankenhaus Günzburg. (pol)

