Mann schlägt Schüler in Gundelfingen

Ein missglücktes Überholmanöver und dann auch noch Schläge: Ein Schüler in Gundelfingen hatte es am Mittwoch mit einem gewalttätigen Mann zu tun.

Ein Junge ist am Dienstag gegen 12.30 Uhr auf seinem Rad in Gundelfingen unterwegs. Auf der Bächinger Straße. Dabei überholte er, möglicherweise zu knapp, einen älteren Mann, geriet ins Straucheln und stürzte. Doch anstatt sich um den Gestürzten zu kümmern, packte der Unbekannte das Kind am Arm und schlug ihm zwei Mal mit der flachen Hand ins Gesicht.

Die Polizei sucht nach dem etwa 70-jährigen Mann

Der Schüler fuhr daraufhin nach Hause und erzählte seinen Eltern von dem Vorfall. Der ältere Herr wurde als ca. 180 cm groß, etwa 70 Jahre alt, bekleidet mit rotem T-Shirt und kurzer Hose beschrieben. (pol)

Die Polizei Dillingen bittet unter der Tel. 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

