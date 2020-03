07:39 Uhr

Gundelfingen: Mann verletzt sich schwer am Finger

Der Rettungshubschrauber brachte am Donnerstag einen Arbeiter aus Gundelfingen nach Ulm.

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Donnerstagmorgen in Gundelfingen ereignet.

Während seiner Arbeit an einer laufenden Maschine zog sich am Freitag um 8.30 Uhr ein 59-jähriger Arbeiter schwere Verletzungen an der Hand zu.

Wie die Polizei mitteilte, war er mit der Hand in einen laufenden Ventilator geraten. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann schließlich zur weiteren Behandlung in ein Ulmer Klinikum. (pol)

