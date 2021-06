Mann wird bei Betriebsunfall in Gundelfingen verletzt

Am Donnerstag hat sich ein Mann bei der Arbeit in Gundelfingen Verbrennungen zugezogen. Wie kam es zu dem Unfall?

In einem Betrieb in der Gartnerstraße in Gundelfingen ist es am Donnerstag gegen 15.30 Uhr zu einem Betriebsunfall gekommen, bei dem ein 33-Jähriger verletzt wurde. Nach dem Austausch einer Gasflasche für eine Brennschneidemaschine trat beim Zuleiten eines zweiten Gases eine Stichflamme aus, die den 33-Jährigen im Gesicht traf.

Mann erleidet Verbrennungen im Gesicht

Ein Mitarbeiter leistete dem Verunfallten Erste Hilfe und löschte anschließend den brennenden Gasschlauch. Der 33-Jährige wurde per Rettungshubschrauber mit Verbrennungen im Gesicht in eine Münchner Spezialklinik geflogen. Zu den näheren Umständen des Arbeitsunfalls dauern die Ermittlungen noch an.