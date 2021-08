Mittelschule Gundelfingen: Über den Walk of Fame zum Zeugnis

Die Gundelfinger Mittelschule verabschiedet ihre Absolventen und Absolventinnen. Für sie wird der rote Teppich ausgerollt.

Die Mittelschule Gundelfingen hatte ihre Abschlussschüler in die Brenzhalle eingeladen. Alle Gäste konnten in diesem Jahr die Feier über einen „Walk of Fame“ mit rotem Teppich, umrahmt von Sternen mit Namen der Abschlussschüler, und einem daran anschließenden Lichterbogen betreten. In ihrer Begrüßung würdigte Konrektorin Ingrid Kling diese tolle Idee des Schülersprechers Björn Bayer. Das einleitende Klavierstück „Arrival“, gespielt von Rektor Hans Stenke, erklang sinnbildlich für die Ankunft am Ende der Schulzeit und eines besonders herausfordernden Schuljahres.

Auch in Corona-Zeiten etwas Positives fürs Leben gelernt

Die stellvertretende Schulleiterin verdeutlichte, dass man auch in Coronazeiten etwas Positives fürs Leben gelernt hat, nämlich immer flexibel bleiben und bei Schwierigkeiten mit Motivation und Geduld kreative Lösungen suchen. Die Schüler und Schülerinnen können stolz auf sich sein, diese große Herausforderung im vergangenen Jahr so gut gemeistert und das anvisierte Etappenziel erreicht zu haben, bescheinigte die Bürgermeisterin und Schulverbandsvorsitzende Miriam Gruß. In einer amüsanten Powerpoint-Präsentation versuchte Rektor Hans Stenke, allen noch mal den Sinn für Ordnung näherzubringen. Mit einem englischen Zitat des amerikanischen Radiomoderators Casey Kasem forderte er die Schüler auf, den Kontakt zur Realität nicht zu verlieren, aber dennoch ihre Träume zu verwirklichen. Zum Abschluss legte er allen Absolventen mit der deutschen Übersetzung des Textes „Desiderata“ (wünschenswerte Dinge) wichtige Ratschläge fürs Leben ans Herz. Die beiden Schülersprecher Björn Bayer und Nico Blank bedankten sich bei ihren Eltern und Lehrern für die schöne Schulzeit und wünschten den Schulkameraden, dass sich alle Wünsche für das weitere Leben erfüllen mögen.

Kräftig auf die Schulter klopfen durften sich die Schüler nach einer Aufforderung des Elternbeiratsvorsitzenden Mahmut Sahbaz für das Meistern aller Höhen und Tiefen im vergangenen Schuljahr. Aus sportlicher Sicht warnte er, die Aufwärmphase sei vorbei, das Spiel werde jetzt dann angepfiffen. Das mitgebrachte rote Tuch symbolisierte die möglichen Probleme, die sich, mit Zuversicht angepackt, genauso in Luft auflösen, wie er sein Tuch mit Zauberhand verschwinden ließ.

Die erfolgreichsten Absolventen werden geehrt

Anschließend ehrten Rektor Hans Stenke und seine Stellvertreterin Ingrid Kling mit stolzen Worten und kleinen Präsenten die erfolgreichsten Absolventen der 9. und 10. Klassen. Den besten Quali-Abschluss schaffte Hüseyin Bölek, gefolgt von Yasmin Buntz und Marvin Klier. In der M10 erreichte Luke Egger das beste Ergebnis vor Eliza Morina, Marta Esteves Graca und Cheyenne Wrzeszczynski. Am Ende der Feier durften alle Abschlussschüler von ihren Klassenleitern Bernhard Leitner (9a) und Elke Seifried (10M) ihre Zeugnisse entgegennehmen. (pm)