Gundelfingen/Peterswörth

11:20 Uhr

Das sagen die Leser zum Peterswörther Bahnübergang

Plus Am Montag war der Peterswörther Bahnübergang Thema in einem Dillinger Ausschuss. Nun soll mit Gundelfingen deswegen nochmal das Gespräch gesucht werden. Was unsere Leser dazu sagen.

Von Cordula Homann

Zu unserem Bericht über die Sitzung des Kreisentwicklungausschusses am Montag im Dillinger Landratsamt haben uns mehrere Leserbriefe erreicht. Wie berichtet, wollen Dillingens Landrat Leo Schrell und der Höchstädter Landtagsabgeordnete Georg Winter nochmal das Gespräch mit Gundelfingen suchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen