Polizei überführt die Geldbeuteldiebe in Gundelfingen

Kinder im Alter zwischen 11 und 14 haben den Geldbeutel einer Frau, die zu Besuch am Gartnersee in Gundelfingen war, geklaut.

Am Mittwoch gegen 14 Uhr stellte eine Besucherin des Gartnersees Gundelfingen fest, dass ihr Geldbeutel aus dem Fahrradkorb entwendet wurde, der am Vorplatz des Badesees in ihrem Fahrrad lag. Zuvor waren der Geschädigten mehrere Jugendliche aufgefallen, deren Vornamen sie hören konnte. Im Rahmen der Überprüfung konnten schließlich drei Kinder im Alter von 11,12 und 14 Jahren angetroffen werden, die sich auf Befragen in Widersprüche verwickelten, teilt die Polizei mit.

Die Kinder hatten ein Versteck in der Herrentoilette

Schließlich wurde das Versteck des Geldbeutels benannt. Dieser wurde durch die beiden 11- und 14-Jährigen auf der Herrentoilette in der nahegelegenen Gaststätte versteckt.

Den Inhalt von 150 Euro Bargeld hatten die Beiden im Unterholz einer Hecke versteckt und händigten dies schließlich an die Beamten aus. Der Geldbeutel samt Inhalt konnte an die Geschädigte wieder ausgegeben werden. Die Kinder wurden im Anschluss an ihre Eltern übergeben. (pol)