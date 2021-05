Gundelfingen

vor 47 Min.

Rentner stiehlt in Gundelfingen Panini-Aufkleber

Ein 70-Jähriger hat in Gundelfingen Panini-Sticker gestohlen.

War ein 70-Jähriger so scharf auf EM-Panini-Sticker? In Gundelfingen hat er mehrere Sammelsticker gestohlen. Zu richtigen Problem wurde aber, was er noch dabei hatte.

Themen folgen