Sängerin Jazzy: "Eigentlich ist es nicht mehr nötig, ein Album zu machen"

Plus Die Gundelfingerin Jessy Schiessl hat ihr erstes Album herausgebracht. Ihre musikalischen Anfänge machte sie bei einer großen Casting-Show. Was sie dort erlebt hat und wie es mit der Musikkarriere jetzt weitergehen soll.

Sie ist zwar erst 17, aber ihr Alter war für Jessy Schiessl aus Gundelfingen noch nie ein Hinderungsgrund. Mit neun Jahren singt sie in einer großen Casting-Show. Unter dem Künstlernamen Jazzy hat sie nun ihr erstes Album veröffentlicht. Sie singt von der ersten Liebe, vom Ausgehen und Feiern und ihrem großen Traum: „Ich wollte immer nach Berlin/doch wenn es wirklich sein muss/ kann ich auch nach LA ziehen“, heißt es etwa in ihrem Lied „Songs“.