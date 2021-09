Sarah Straub: Die Gundelfinger Sängerin schreibt ein Buch über Demenz

Eigentlich kennt man Sarah Straub als Sängerin. Nun ist die Gundelfingerin unter die Buchautoren gegangen. Und sie erzählt ihre eigene, emotionale Geschichte über den Verlust ihrer geliebten Oma.

Sie ist Mitte 30 und liebt es, auf der Bühne zu stehen. Sarah Straub kennen die Menschen im Landkreis Dillingen und darüber hinaus als Sängerin und Liedermacherin. Nicht viele wissen vermutlich, dass die Gundelfingerin auch eine promovierte Psychologin ist. Und noch weniger wussten wahrscheinlich, dass die junge Frau nun unter die Autoren gegangen ist – und das ausgerechnet mit einem sehr bewegenden, emotionalen Thema. Seit wenigen Tagen ist ihr Buch „Wie meine Großmutter ihr ICH verlor“ im Handel erhältlich. Ein Buch über Demenz. Warum?

Oma Irmgard stirbt an den Folgen von Demenz

Es geht um ihre Oma Irmgard, väterlicher Seite. Mit 77, ganz plötzlich, ist sie nach einem Sturz an Demenz erkrankt. Nur kurz darauf stirbt sie. Für die damals 21-jährige Enkelin Sarah ein prägendes Erlebnis, wie sie erzählt und in ihrem Buch zu lesen ist. Hatte sie doch als Kind viel Zeit mit ihrem Bruder im Heimatdorf Ellerbach bei Oma Irmgard verbracht und war ihr sehr verbunden. „Sie erkrankte schwer an Demenz, als ich gerade mit 21 mit dem Studium begonnen hatte. Das war eine Situation, die uns als Familie komplett überfordert hat. Wir hatten kein Wissen über die Krankheit, wussten nicht, wo man sich Hilfe holen kann. Ich selbst war sehr jung, wollte sie pflegen, mich um sie kümmern. Aber ich war auch völlig überfordert. Damals hatte ich schon beschlossen, Musikerin zu werden, dies zu meinem Beruf gemacht und parallel Psychologie studiert“, erzählt die Gundelfingerin.

Als dieser wichtige Mensch in ihrem Leben starb, beschloss sie, sich auf Demenz zu spezialisieren und darüber am Universitätsklinikum Ulm zu promovieren, obwohl sie damals schon viele Konzerte spielte. Heute klärt Sarah Straub über diese Krankheit auf und arbeitet seit zehn Jahren in diesem Bereich in der Forschungsabteilung in Ulm. Die Erkrankung ist ein Thema, das immer drängender wird: Allein in Deutschland leben rund 1,6 Millionen Demenzkranke. Und jeden Tag kommen rund 900 Neuerkrankte dazu. Ein Grund, warum sich auch der Landkreis Dillingen aktuell an der bayernweiten Demenzwoche beteiligt. Bis Sonntag, 26. September, finden unterschiedliche Veranstaltungen statt. In Dillingen fand am Mittwochabend beispielsweise ein besonderes Theaterstück statt, zu dem sogar der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek dabei war. Bei der Aufführung ging es unter anderem darum, dass über die Krankheit aufgeklärt werden solle, vor allem aber auch, wie damit umgegangen werde.

Im Lockdown gab es keine Konzerte, aber Zeit zum Schreiben

Beweggründe, die auch Sarah Straub antreiben. In ihrer täglichen Arbeit. Sie sagt: „Ich begleite Familien und Angehörige durch die Krankheit.“ Das, was ihr und ihrer Familie fehlte, ermöglicht die Künstlerin in ihrem zweiten Beruf anderen. „Das war auch die Idee für mein Buch. Ich wollte ein Buch schreiben, in dem ich den Menschen das weitergebe, was ich damals nicht wusste, damit es bei ihnen besser laufen kann. Ich habe im letzten Jahrzehnt so viel gelernt in meiner Arbeit.“ Die Pandemiezeit ohne Konzerte schaffte den nötigen Raum und die Zeit, um eben dieses Wissen und die Erkenntnisse zusammen mit den eigenen Erlebnissen mit der geliebten Großmutter und deren Erkrankung zum Werk zu verarbeiten. „Ich schrieb die Geschichte meiner Oma nieder und verfasste gleichzeitig ein Sachbuch, in dem ich den Leserinnen und Lesern alles zur Demenz aufzeige, was sie wissen müssen, um gut damit leben zu können.“ Ein Hauptanliegen ist ihr zu verdeutlichen, dass man selbst mit Demenz am Leben teilhaben kann. „Es gibt Möglichkeiten, mit Lebensqualität und Würde ein Leben mit Demenz zu haben.“

Schon auf ihrem Album „Red“ verarbeitete sie in einem Song diese persönliche Geschichte, die sie mit Demenz verbindet, erzählte auch auf Konzerten immer wieder von ihrer Großmutter. Doch mit dem jetzt erschienenen Buch hat sie ihr Herzens- und Berufsthema ausführlich verarbeitet.

Und es gibt demnächst zudem die Single „Schwalben“ in Zusammenarbeit mit Konstantin Wecker. Diese handelt konkret von Demenz und ist eine Hommage an pflegende Angehörige, die in der Öffentlichkeit oft kein Gesicht haben. „Man weiß gar nicht, wie anstrengend das ist, was die Leute leisten. Wie traurig es ist, wenn man einen geliebten Menschen an Demenz verliert, während er eigentlich noch da ist. Darüber wird öffentlich wenig gesprochen, das wollte ich mit dem Lied ändern. Es bedeutet mir wahnsinnig viel“, erzählt Sarah Straub. Für die Neu-Autorin ist es wichtig, dass Demenzkranke wieder in die Mitte der Gesellschaft geholt werden, ein gutes Leben haben, sie nicht mit der Begründung, da sie ja sowieso nichts mehr mitbekommen würden, an den Rand oder ins Pflegeheim gedrängt würden.

Fehler im System: Sarah Straub wirbt um Beruf der Pflegekräfte

„Was für mich das Thema Demenz so drängend macht, ist auch, dass sich unsere Lebensrealität in den letzten Jahrzehnten so verändert hat. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass man Angehörige zu Hause pflegen kann. Trotzdem muss man sehen, einen Ort zu finden, an dem Betroffene sich wohlfühlen. Es gibt großartige Einrichtungen. Diesen Aufwand muss man betreiben, um solche zu finden“, so die Psychologin weiter.

Für ihr Buch hat die Gundelfingerin auch mit Pflegekräften gesprochen, die vielfach aus Empathie und Liebe zu den Menschen, den richtigen Gründen also, mit Demenzkranken arbeiten, „aber der Zeitdruck ist oft enorm. Das ist der Fehler im System. Das allerdings kann nur die Politik ändern“.

Mit ihrem Erstlingswerk will Sarah Straub die Angehörigen darauf hinweisen, auf was sie jedoch verstärkt achten müssen und Impulse geben, damit ihre Liebsten trotz der Erkrankung ein würdevolles Leben haben können. Im Rahmen der Dillinger Kulturtage gibt es auch eine Konzertlesung mit Sarah Straub Diese findet am 13. Oktober in Dillingen statt. Das Buch„Wie meine Großmutter ihr ICH verlor – Demenz: Hilfreiches und Wissenswertes für Angehörige“ von Sarah Straub, erschienen im Kösel-Verlag, 18 Euro.