Vom Torhüter zum „Torjäger“: Gundelfingens Handball-Keeper puscht sein Team

Plus Keeper Brucker ist beim Landesligisten TV Gundelfingen entscheidend bei einer epischen Aufholjagd.

Lange mussten die Anhänger der Gundelfinger Landesliga-Handballer warten, ehe sie ihre Lieblinge endlich wieder auf dem Spielfeld begutachten konnten. Nach der Corona-Pause und langen Vorbereitungsphase war der Saisonauftakt in eigener Halle gegen Herrsching gleich ein echter Kracher. Spannung, Leid und Freude bekamen die 150 Zuschauer beim 26:26-Remis geboten. Vor allem die TVG-Aufholjagd in den Schlussminuten machte Lust auf mehr.