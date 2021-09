Warum muss die Gundelfinger Kirche renoviert werden?

Plus Die Gundelfinger Stadtpfarrkirche St. Martin wird rundum erneuert. Warum das zwingend notwendig ist und auch der Tierschutz eine Rolle spielt

Die Stadtpfarrkirche St. Martin mitten im Herzen Gundelfingens ist seit Anfang September umgeben von einem Gerüst. Das Dach wird großflächig von Folie verdeckt. Lediglich der Kirchturm ragt noch heraus. Außen angebracht sind Rutschen für Schutt, die in Containern enden. Von außen sah die Kirche nicht baufällig aus – wieso also das Ganze?