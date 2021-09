Was in Gundelfingen gerade alles gebaut wird

Plus Das neue Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Gundelfingen erfüllt alle aktuellen Standards. Im Maxgarten wird derweil Spielgerät erneuert. Nur die Sanierung des Piratenschiffs lässt noch auf sich warten.

Im Gundelfinger Industriegebiet steht mittlerweile der Großteil des Rohbaus, der nächstes Jahr das neue Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr sein wird. Laut Jochen Vatter, Geschäftsstellenleiter der Stadt, kostet das Projekt rund 5,7 Millionen Euro.