Wer hat in Gundelfingen ein Auto demoliert?

In Gundelfingen ist ein Auto zerkratzt worden, der Schaden ist beträchtlich. Und in Dillingen hat ein Unbekannter einen Autoreifen zerstochen.

Die Beschädigung zweier Autos beschäftigt gegenwärtig die Dillinger Polizeiinspektion. Im Zeitraum von Sonntag auf Montag wurden zwei Reifen eines Autos der Marke VW Passat zerstochen, das in der Kapuzinerstraße in Dillingen abgestellt war. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro.

Auch die Scheibenwischer werden beschädigt

Ein weiterer Wagen wurde am Sonntag in Gundelfingen beschädigt. Der Kia war zwischen 12.15 und 22.30 Uhr „Auf der Insel“ geparkt. Am Auto wurden die rechte und die linke Fahrzeugseite zerkratzt und der vordere sowie auch der hintere Scheibenwischer beschädigt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 4000 Euro an. (pol)

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen.