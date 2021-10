Zwei Kinder nach Unfall in Gundelfingen leicht verletzt

Tiefstehende Sonne ist Gundelfingen ist schuld an dem Unfall. Auch in Dillingen kracht es.

Aufgrund der tiefstehenden Sonne hat am Donnerstag gegen 13.25 Uhr ein 58-jähriger Autofahrer in der Schäfgasse in Gundelfingen einen am Fahrbahnrand haltenden Mercedes einer 33-Jährigen übersehen und prallte auf das Heck des Fahrzeugs.

Die beiden im Mercedes sitzenden Kinder im Alter von einem und fünf Jahren wurden dabei leicht verletzt, mussten aber nicht vor Ort behandelt werden. So steht es im Polizeibericht von Freitag. Die beiden Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird laut Polizei mit rund 23.000 Euro beziffert.

Weiterer Unfall in Dillingen

Ein weiterer Unfall ist am Donnerstag in Dillingen passiert. Gegen 15.45 Uhr wollte ein 56-jähriger Pkw-Fahrer von der Donauwörther Straße in die Klemens-Mengele-Straße in Dillingen einbiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommenden 41-Jährige und prallte mit ihrem Pkw zusammen.

Frau ist leicht verletzt

Die Frau wurde durch den Aufprall leicht verletzt, an den beiden Pkws entstand ein Sachschaden von 5000 Euro, teilt es die Polizei in ihrem Bericht mit. (pol)