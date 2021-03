vor 3 Min.

Gundelfingen will ein Vorbild sein und setzt auf klimafreundliche Beleuchtung

Plus Gundelfingen will ein Vorbild für seine Bürger sein: In Zukunft sollen die kommunalen Gebäude und Straßenbeleuchtungen mit Ökostrom versorgt werden. Auch wenn das teurer ist.

Von Tanja Ferrari

Der Schwabe ist ein Sparfuchs, der bei Entscheidungen immer mit einem Auge auf den Geldbeutel schaut. In gewissen Situationen darf das aber kein Argument sein. Darin sind sich die Gundelfinger Stadträte bei der Frage nach einer klimafreundlichen Beleuchtung mehrheitlich einig. In Zukunft sollen die rund 480 Gebäude und Straßenbeleuchtungen der Stadt mit „echtem“ Ökostrom beleuchtet werden. Auch wenn das höhere Kosten bedeutet.

Was steckt hinter Ökostrom mit Neuanlagenquote?

Dass Strom ein spannendes Thema ist, betont auch Geschäftsstellenleiter Heinz Gerhards. Seit 2015, erklärt er den Stadträten in der jüngsten Sitzung, setzt die Gärtnerstadt bereits auf Ökostrom – allerdings ohne eine sogenannte Neuanlagenquote. Diese soll dafür sorgen, dass auch in Zukunft neue Anlagen errichtet werden. Denn die Hälfte des gelieferten Stroms darf nicht aus Anlagen sein, die älter als vier beziehungsweise sechs Jahre sind. Eine Ausschreibung von Ökostrom in dieser Variante spielt in der Praxis jedoch bisher eine eher untergeordnete Rolle. Deshalb sei sie bislang nur für eine sehr kleine Anzahl von Kommunen durchgeführt worden, erläutert er weiter.

Auch die Kommunalberatung Kubus, die Gundelfingen bislang bei der Ausschreibung unterstützte, hat ihre Erfahrungen mit dieser Variante des Ökostroms gemacht: Die Bieterbeteiligung war in der Vergangenheit geringer. Das daraus folgende Fazit: Die Beschaffung von Ökostrom mit Neuanlagenquote ist teurer.

Was würde das also konkret bedeuten? „Was die Neuausschreibung für die Lieferjahre 2023 bis 2025 bringen wird, können wir vorab nicht wissen“, erklärt der Geschäftsstellenleiter. Setzt die Stadt auf die Variante, die den Ausbau erneuerbare Energien fördert, könnte der Strom um bis zu 20 Prozent teurer werden. Mit Mehrkosten von 0,5 bis 1,2 Cent pro Kilowattstunde rechnet Gerhards. Bei einem geschätzten Verbrauch von 550.000 Kilowattstunden im Jahr wären das rund 5500 Euro mehr, die Gundelfingen zukünftig aufbringen müsste.

Stadtrat möchte ein Vorbild für seine Bürger sein

Um die Energiewende voranzubringen, da sind sich die Mitglieder des Stadtrats mehrheitlich einig, sollte trotz aller Mehrkosten auf diese „grüne“ Variante des Stroms gesetzt werden. Ingo Blatter (FW) sieht die Kommunen in der Pflicht: „Wenn wir die Energiewende unterstützen wollen, dann müssen wir den Ausbau erneuerbarer Energien auch fördern.“ Der Strom mit Neuanlagenquote sei eine wichtige Investition in die Zukunft.

Zustimmung erhält er in seiner Argumentation von Grünensprecherin Roswitha Stöpfel. Auch lokal spielten die Klimaziele eine Rolle, betont sie. „Ökostrom ist wirksamer Klimaschutz, der sich einfach umsetzen lässt“, lautet ihr Fazit. Ohne Vorgaben an das Alter der erneuerbaren Energie-Anlagen trage auch Ökostrom nicht zur Energiewende bei. Überwiegend stammt dieser aus bereits vorhandenen und lange abgeschriebenen Großwasserkraftwerken – nicht also neuen Anlagen.

Die Frage, warum die Stadt nicht zuvor schon auf die Neuanlagenquote gesetzt hat, stellt Dritter Bürgermeister Florian Steidle (CSU). Ein Lächeln umspielt die Augen des Geschäftsstellenleiters, als er sich daraufhin an die Bürgermeisterin wendet: „Darf ich es sagen?“, fragt er. Es sei ganz einfach, damals sei es der schwäbische Blick auf den Geldbeutel gewesen, der bei der Entscheidung den Ausschlag gegeben hatte.

Sparen darf beim Klimaschutz kein Argument sein

Seine Ausführung sorgt unter den Stadträten für kurzes Schmunzeln. Prinzipiell sei das ein nachvollziehbares Argument, findet Edelbert Reile (FW). Als Mitglied des Finanzausschusses schaue er gerne auf den Haushalt und versuche zu sparen, erklärt er. Als Stadt habe Gundelfingen aber auch eine Vorbildfunktion. „Bei einem Verwaltungshaushalt von rund 20 Millionen Euro können wir uns die Mehrkosten leisten“, argumentiert er. Eine Einschätzung, die auch die Mehrheit der Stadträte teilen, die mit einer Gegenstimme der Ausschreibung von Ökostrom mit Neuanlagenquote zustimmen.

Wie wichtig Klimaschutz ist, möchte die Stadt auch mit der Teilnahme an der Aktion „Earth Hour“ am Samstag zeigen. Dies hatte die SPD-Stadtratsfraktion beantragt. Durch die Zusammenarbeit mit Bürgermeisterin Frau Gruß, der Verwaltung und dem Bauhof der Stadt Gundelfingen ist die Teilnahme nun möglich geworden: Von 20.30 bis 21.30 Uhr wird am Rathaus, Torturm, Stadtpfarrkirche und Spitalkriche erstmals das Licht ausgeschaltet.

