Gundelfinger Stadtpfarrer ist jetzt Dekan

Plus Bischof Bertram Meier ernennt Johannes Schaufler, der bisher Prodekan im katholischen Dekanat Dillingen war. Er sagt, wie er sich die Kommunikation vorstellt.

Von Berthold Veh

Bischof Bertram Meier hat Gundelfingens Stadtpfarrer Johannes Schaufler zum Dekan des katholischen Dekanats Dillingen ernannt. Der Seelsorger hatte bisher schon das Amt des Prodekans inne.

Das Amt war seit September unbesetzt

Mit Wirkung vom 12. Juni 2020 ist Schaufler nun Dekan. Dem Dekanat Dillingen gehören etwa 65000 Katholiken an. Das Amt war nach dem Wechsel des Dekans Dieter Zitzler nach Buchloe seit September unbesetzt. Wer die Nachfolge Schauflers als Prodekan antritt, ist noch offen.

Johannes Schaufler wurde 1961 in Augsburg geboren. Er empfing am 28. Juni 1987 die Priesterweihe. Danach war Schaufler zunächst Kaplan in Weilheim in der Pfarrei Mariä Himmelfahrt und anschließend in Augsburg-Heilig Geist, bevor er 1990 Pfarradministrator in Oberreute und 1996 Pfarrer in Mering wurde. Seit 1. September 2010 ist der heute 58-Jährige Seelsorger in der Gärtnerstadt und Leiter der Pfarreiengemeinschaft Gundelfingen. Der frühere Dekan Dieter Zitzler hatte zum 1. September 2019 die Pfarrstelle in Unterglauheim gewechselt. Er leitet seitdem die Pfarreiengemeinschaft Buchloe.

Neuer Dekan in Benediktbeuern wird der bisherige Prodekan Siegbert Schindele (61). Er tritt dieses Amt in Nachfolge des früheren Dekans Robert Walter an. Der Dillinger war im März dieses Jahres nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 56 Jahren gestorben (wir berichteten).

Dekan ist jetzt Simon Rapp aus Starnberg

Als Dekan des Dekanates Starnberg wurde Simon Rapp (49) ernannt. Im Amt als Dekan des Dekanats Weilheim-Schongau bestätigt wurde Georg Fetsch (50). Dort ist jetzt Martin Weber Prodekan, der früher in Dillingen Kaplan war.

Bischof Betram Meier dankt den neu ernannten Dekanen für ihre Bereitschaft, dieses Amt zusätzlich zu ihren anderen Aufgaben als Pfarrer und Seelsorger zu übernehmen. „Als Mitglieder der mittleren Führungsebene werden sie für mich wichtige Übersetzer hinein ins Bistum sein. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Neuen, aber auch dem gesamten Kollegium der Dekane“, sagt Bischof Meier. Er stelle sich die Kommunikation nicht als Einbahnstraße von oben nach unten vor. Im Feedback der Dekane sehe er sowohl „Stimmungsbarometer“ als auch „Resonanzkörper“ für seinen Leitungsdienst, heißt es in der Pressemitteilung.

Im Bistum Augsburg gibt es 23 Dekanate

Dankbar sei er auch allen, die in den vergangenen Wochen aus dem Kreis der Pfarrer sowie der Haupt- und Ehrenamtlichen Vorschläge für die Ernennung der Dekane gemacht hätten: „Mit ihrem Beitrag haben sie eine gute Basis für Entscheidungen gelegt, die im Volk Gottes geerdet sind“, so der Bischof. Im Bistum Augsburg gibt es 23 Dekanate. Für die Ernennung neuer Dekane sowie der Prodekane gibt es ein Vorschlagsverfahren.

Die in den Dekanaten wirkenden Priester und Diakone, die hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Seelsorge sowie die Vorsitzenden der Dekanatsräte und ihre Stellvertreter konnten beim Generalvikariat jeweils bis zu drei Kandidaten in wertender Reihenfolge vorschlagen. Unter Würdigung dieser Vorschläge ernennt der Bischof die neuen Dekane und Prodekane. Dillingens Stadtpfarrer Wolfgang Schneck bestätigte, dass aus dem Dekanat Dillingen Vorschläge gemacht worden seien, darunter auch Johannes Schaufler. Der Gundelfinger Stadtpfarrer sei ein beliebter Seelsorger. „Er macht seine Sache sehr gut“, sagte Schneck unserer Zeitung.

Die Art der Amtseinführung ist noch offen

In welcher Weise und vor allem wann die Amtseinführung der neuen Dekane stattfinden kann, müsse derzeit aufgrund der momentanen Situation offen bleiben. (bv, pm)

