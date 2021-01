vor 17 Min.

Gundelfinger wird in Holzheim beim Verkauf eines Autos betrogen

In Holzheim wollte ein Gundelfinger sein Auto verkaufen. Dabei tricksten ihn die Käufer aus. Und zwei weitere Bürger aus dem Landkreis fielen auf Fakeshops im Internet herein.

So hat ein Gundelfinger am Montag in einem Fakeshop eine Spielekonsole im Wert von 190 Euro gekauft. Den Betrag dafür hat er nach Angaben der Polizei direkt auf ein Konto einer Online-Bank überwiesen. Nun ist der Shop nicht mehr erreichbar. (Kreis Dillingen: Am meisten wird beim Kauf von Spielekonsolen betrogen)

Ein Handy kam nie in Buttenwiesen an

Ende Dezember nahm ein Mann aus Buttenwiesen über eine social-media-Plattform das Verkaufsangebot eines Handys für 150 Euro an. Das Geld dafür überwies er direkt auf das Konto des angeblichen Anbieters in Trier. Der Verkäufer legitimierte sich lediglich mit einer Kopie eines Personalausweises. Die Ware erhielt der Buttenwiesener jedoch nie.

In Holzheim ist am Mittwoch dann ein Verkäufer hereingelegt worden. Der Gundelfinger hatte in einem Kleinanzeigenportal im Internet sein Auto für 18 200 Euro zum Verkauf angeboten. Der Verkauf fand auf einem Gelände in Holzheim statt. Die beiden Interessenten übergaben den vereinbarten Betrag, der durch den Anbieter auch nachgezählt wurde. Dabei wurde der Verkäufer jedoch immer wieder abgelenkt, so dass ihm erst später auffiel, dass die Käufer ihn um 1050 Euro betrogen hatten. (pol)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen