08:00 Uhr

Gundelfingerin ist Patin für ganz Schwaben

Der Bezirk Schwaben steht zur Auswahl zum „schönsten Fleck“ Bayerns. Roswitha Stöpfel aus der Gärtnerstadt Gundelfingen präsentiert die Region.

Die BR-Fernsehsendung „Wir in Bayern“ sucht „Bayerns schönsten Fleck“ – und Bayerisch-Schwaben ist mit dabei. Alle Beiträge können bereits auf der Website des Heimatmagazins unter www.wirinbayern.de abgerufen werden, und auch die Online-Abstimmung läuft bereits. Bis 2. Juli, 17 Uhr, können die Zuschauer dort über ihre Lieblingsregion abstimmen. Nur 15 Minuten später wird dann live in der Sendung bekannt gegeben, wer als „Bayerns schönster Fleck“ gekürt wurde.

Für Roswitha Stöpfel ist Bayerisch-Schwaben „Bayerns schönsten Fleck“

Laut Sendekonzept wird jede Region von einem Paten oder einer Patin vorgestellt. Im Falle Bayerisch-Schwabens ist es die Öko-Laden-Besitzerin Roswitha Stöpfel aus Gundelfingen, die sich laut Pressemitteilung schon lange für regionale Produkte wie die Schwäbische Weinweichsel engagiert. Ergänzend zu den touristischen Höhepunkten der Region, die von der BR-Redaktion präsentiert werden, führte sie das Kamera-Team an ihre ganz persönlichen Lieblingsplätze in der Natur. So viel sei bereits verraten: Idyllische Wanderwege, schöne Aussichtspunkte und Vogelbeobachtungstürme spielten dabei eine Rolle. Patin Roswitha Stöpfel nach dem Dreh: „Es macht großen Spaß, Dinge, die man gerne mag, mit anderen zu teilen.“

Alles rund um Augsburg, die Donau und den Rieskrater

Für die Sendereihe wurden Urlaubs- und Freizeitregionen in allen sieben Regierungsbezirken Bayerns ausgewählt. „Wir freuen uns sehr, dass Bayerisch-Schwaben mit dabei ist, und drücken unserer Region natürlich die Daumen“, so Marketingleiterin Anja Müllegger vom Destinationsmarketing Bayerisch-Schwaben. „Wir hoffen, dass sich viele Zuschauer von den bekannten und versteckten Schönheiten rund um Augsburg, die Donau und den Rieskrater begeistern lassen und online für uns abstimmen.“ (pm)

Weitere Informationen unter www.wirinbayern.de. Die Sendung läuft von Montag bis Freitag zwischen 16.15 Uhr und 17.30 Uhr. Der Beitrag mit Roswitha Stöpfel ist in der BR-Mediathek zu sehen.

