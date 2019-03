vor 2 Min.

Gute Nachrichten für Pendler auf der Donautalbahn

Die Bayerische Eisenbahngesellschaft plant weitere Fahrten zwischen Ingolstadt und Ulm. Was sich für Bahnfahrer in der Region ändert.

Von Cecilia Weber

Auf der Donautalbahn zwischen Günzburg und Ingolstadt sind im derzeitigen Fahrplan vor allem abends Angebotslücken. Laut bayernweiten Bedienstandard sollen auf Strecken des Schienenpersonennahverkehrs montags bis freitags ab 5 Uhr, samstags ab 6 Uhr und sonntags ab 7 Uhr bis jeweils 23 Uhr Fahrten im Stundentakt angeboten werden. Bestehende Lücken sollen laut den jüngsten Beschluss des Aufsichtsrates der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) zum kommenden Fahrplanwechsel im Dezember 2019 ausgeglichen werden. Sebastian Kraft, Pressesprecher des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr, sagt: „Der Schienenpersonennahverkehr wird damit in der Region enorm gestärkt.“

Reichhart: Es gibt wichtige Verbesserungen

Auch Verkehrsminister Hans Reichhart stimmt dem zu: „Für die Pendler und Pendlerinnen in der Region bringen die Taktlückenschließungen wichtige Verbesserungen.“ Das Ziel ist es, mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2019 zwischen Ulm und Ingolstadt an Wochentagen zwischen 5 und 23 Uhr Fahrten im Stundentakt anzubieten. „Das zeigt: Wir setzen den eingeschlagenen Weg zur Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs mit gezielten Maßnahmen fort und wollen die Aktivität weiter steigern“, erklärt Reichhart in einer Pressemitteilung. Allerdings müssen die Planungen bei dem Infrastrukturbetreiber Deutsche Bahn (DB) Netz angemeldet und unter Betrachtung aller örtlichen Schienenverkehre finalisiert werden. Somit stehen die beabsichtigten Änderungen noch unter Vorbehalt und warten auf die Bestätigung der DB. Einige der wesentlichen, geplanten Neuerungen auf dem Abschnitt zwischen Ulm und Ingolstadt, und damit in unserem Landkreis, sind:

Eine weitere Fahrt um 22 Uhr von Günzburg nach Donauwörth

Wochentags: Es soll ein neuer Zug gegen 4 Uhr von Donauwörth nach Ingolstadt fahren sowie ein kürzerer Übergang um 6.20 Uhr beim Halt in Günzburg, was wiederum Pendlern aus dem Dillinger Raum nützt. Um 7.30 und 19. 30 Uhr sind weiterführende Züge aus Ingolstadt nach Donauwörth und Ulm vorgesehen. Um die Lücke im Berufsverkehr zu schließen, soll der Zug aus Richtung Günzburg in Donauwörth nun um circa 8 Uhr eintreffen. Eine Abfahrt gegen 20 Uhr von Ingolstadt über Donauwörth nach Günzburg und weiter nach Ulm befindet sich in Planung. Zudem soll eine zusätzliche Fahrt gegen 22 Uhr von Günzburg nach Donauwörth mit einer Anbindung nach Regensburg errichtet werden. Eine weitere Fahrt ist um 22.30 Uhr von Ulm nach Günzburg mit Weiterfahrt nach Ingolstadt geplant.

Die Schließung einer langen Fahrbahnlücke

AnWochenenden und Feiertagen: Zur Schließung einer langen Fahrplanlücke ist an Samstagen ein neuer Zug gegen 6 Uhr von Donauwörth nach Ulm in Arbeit. Weiter sollen durchgängige Verbindungen gegen 20, 21 und 22 Uhr jeweils in Ingolstadt und Donauwörth entstehen. Auch ein neuer Zug um 1.10 Uhr von Günzburg nach Ulm, sowie um 22 Uhr und 0.45 Uhr von Ulm nach Günzburg sind in Planung. Außerdem ist eine Durchbindung der Fahrt gegen 21 Uhr in Donauwörth nach Ingolstadt, weiter bis Regensburg vorgesehen.

Lesen Sie auch: Agilis: Zusätzliche Züge auf der Donautalbahn

Bahnpendler aus dem Landkreis müssen länger auf Züge warten Wenn der Zug nicht kommt

Themen Folgen