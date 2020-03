07.03.2020

Gutes tun für die Gesellschaft

„Sei gut, Mensch“: Frühjahrssammlung der Caritas

Unter dem Motto „Sei gut, Mensch!“ startet am Sonntag, 8. März, die einwöchige Caritas-Sammelaktion im Bistum Augsburg.

Die Caritas in den Pfarrgemeinden, Landkreisen und kreisfreien Städten sowie im ganzen Bistum Augsburg stellt eine Vielzahl an Hilfsangeboten bereit. Jeden Tag fragen Menschen um Hilfe und Unterstützung in den unterschiedlichen Beratungsstellen an. Nicht selten stecken Hilfesuchende in Notlagen, da am Ende des Monats kein Geld für Lebensmittel übrig, der Strom gesperrt, die Wohnung gekündigt oder das Girokonto gepfändet ist. In anderen Fällen stehen Mitmenschen von heute auf morgen vor Herausforderungen, die beispielsweise durch einen Unfall, schwere Krankheit oder einen anderen Schicksalsschlag ausgelöst wurden. Ebenso sind Anfragen mit seelischen Problemlagen oder verschiedenen sozialen Fragen alltägliche Anliegen.

„Die Spenden aus der Caritassammlungsaktion dienen dazu, diesen Menschen zu helfen, ihnen Gutes zu tun und in ihrer schwierigen Lebenssituation beizustehen“, so Diözesan-Caritasdirektor Andreas Magg. So suchten allein im vergangenen Jahr über 200 Haushalte in der Allgemeinen Sozialberatung des Caritasverbands in Dillingen nach Hilfe und Unterstützung. Dieses Beratungsangebot wird ausschließlich durch Spenden- und Kirchensteuermittel finanziert. Die Caritas hilft niedrigschwellig Notlagen zu überbrücken und bietet in den verschiedenen Bereichen Hilfe zur Selbsthilfe an. „Helfen Sie der Caritas zu helfen“, ruft auch der Vorsitzende des Caritas-Kreisverbands Dillingen Stephan Wolk zur Frühjahrssammlung auf, „und schicken Sie die ehrenamtlichen Sammlerinnen und Sammler, denen unser großer Dank gilt, nicht fort! Denn nur durch zusätzliche Spendengelder lassen sich die verschiedenen Dienste der Caritas in den Pfarrgemeinden und im Landkreis aufrechterhalten.“ Die gesammelten Spendenmittel werden zu je gleichen Teilen auf die Pfarrgemeinde selbst, den zuständigen Stadt-, Kreis- oder Regional-Caritasverband sowie den Diözesan-Caritasverband Augsburg verteilt. (pm)

