Haben Unbekannte eine Prügelei gefilmt?

In einer Dillinger Asylbewerberunterkunft haben sich mindestens drei Personen gestritten. Ein Mann soll gewürgt worden sein.

Der Streit soll sich am Samstagabend gegen 19.40 Uhr zugetragen haben. Wie ein Zeuge mitteilte, klopfte jemand an der Tür eines 22-Jährigen, der in der Unterkunft in der Altheimer Straße 36 wohnt. Als der junge Mann öffnete, habe ihn ein Unbekannter gewürgt und durch das Fenster ins Freie gezogen. Hierbei zog sich der junge Mann offenbar Verletzungen an den Schienbeinen zu. Anschließend sei der Mann von einem weiteren unbekannten Täter geschlagen worden.

Zwei Männer sollen auf das Opfer eingeschlagen haben

Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, haben vermutlich unbeteiligte Zuschauer vom angrenzenden Netto-Parkplatz aus das Geschehen gefilmt. Doch die Polizei traf dort niemanden mehr an.

Die beiden Täter werden sehr vage beschrieben: einer war auffällig korpulent und trug eine Baseballmütze, der andere soll kleiner, aber ebenfalls kräftig gebaut gewesen sein. Aufgrund einer deutlichen Alkoholisierung des 22-Jährigen ist der exakte Sachverhalt derzeit noch fraglich und bedarf weiterer Ermittlungen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09071/560. (pol)

