Hände, Füße und eine Kröte

Im Dillinger Stadt- und Hochstiftmuseum gibt es Votivgaben mit medizinischen Motiven. Sie sind Thema beim nächsten „Museum Spezial“ am Sonntag.

Felicitas Söhner erklärt die Votivgaben mit medizinischen Motiven im Dillinger Museum

Bis zur 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts waren weite Teile der ländlichen Bevölkerung ärztlich unterversorgt. Häufig wurden Krankheiten und Verletzungen von fahrenden Händlern und Badern kuriert. Nicht nur deswegen stellten sich Hilfesuchende in größten Nöten oder Leiden mit einem Verlöbnis unter göttlichen Schutz. Die Votivgaben stellten in diesem Zusammenhang nicht nur ein Opfer sondern auch die figurale Abbildung der Wünsche und Nöte dar, die von den Votanten als Dank oder Bitte dargebracht wurden.

Votivgaben waren über Jahrhunderte untrennbar mit dem Wallfahrtswesen verbunden. Zu den beliebten Votiven zählen Wachsgaben. Diese stellen Körperteile oder ganze Körper aus Wachs dar. Für die erwünschte oder erfolgte Heilung von Tieren, von welchen große Teile der Landbevölkerung wirtschaftlich abhängig waren, wurden Votivtiere dargebracht. Wie andere Formen der Votivgaben wurden sie an Wallfahrtsorten oder Gnadenaltären dargebracht. Im Dillinger Stadt- und Hochstiftmuseum befinden sich solche Zeugnisse von Volksfrömmigkeit und Volksglaube. In einer alten Vitrine sind Wachsvotive aus dem 18. und 19. Jahrhundert versammelt. Die figürlichen Opfergaben reichen von Körperbüsten bis zu Nachbildungen von Körperteilen und Tierfiguren.

Doch welche Formen und Themen stellen sie dar? Wozu diente das brennende Herz? Worauf verweist eine wächserne Kröte? Dr. Felicitas Söhner, Archivarin der Stadt Dillingen und Medizinhistorikerin stellt die im Museum präsentierten Votivgaben vor, erzählt zur Rolle, die Wachs im bäuerlichen Alltag spielten und gibt einen Einblick in deren Einsatzfelder – alles spannende Geschichten, die zu interessanten Exponaten lebendig erzählt werden.

Wer etwas über die Wachsvotive und deren Geschichte erfahren will, kann am Sonntag, 15. April, zwischen 15 und 17 Uhr das Dillinger Museum besuchen. In einem etwa 20-minütigen Vortrag erhalten Interessierte detaillierte Informationen zum Thema. Danach haben die Besucher die Gelegenheit die besprochenen Ausstellungsstücke und das ganze Museum ausführlich zu besichtigen. (pm)

