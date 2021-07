Die Härtsfeld-Museumsbahn fährt am Sonntag auf neuer Strecke

Der Neubau der Härtsfeld-Museumsbahn ist abgeschlossen. Am Sonntag sind die Züge erstmals unterwegs.

120 Jahre nach Eröffnung der Härtsfeldbahn und 20 Jahre nach Eröffnung des ersten Teilstücks der Museumsbahn ist die Neubaustrecke der Härtsfeld-Museumsbahn fertig. Auch die letzten Restarbeiten wurden zur Zufriedenheit des Eisenbahn-Betriebsleiters und der Behörden abgearbeitet. Am 23. Juli wurde die Neubaustrecke amtlich abgenommen und freigegeben, teilt der Verein Härtsfeld-Museumsbahn mit.

Wann und wo die Härtsfeld-Museumsbahn abfährt

Mit dem Betriebstag am Sonntag, 1. August, wird die Strecke öffentlich in Betrieb genommen. Es wird dann an allen Betriebstagen nach dem neuen Regelfahrplan gefahren. Ab Neresheim fahren die Züge um 9.45 Uhr, 11.10 Uhr, 13.10 Uhr, 14.50 Uhr, 16.30 Uhr und 17.55 Uhr. Die Abfahrten in Katzenstein sind um 10.20 Uhr, 11.45 Uhr, 13.45 Uhr, 15.25 Uhr, 17.05 Uhr und 18.25 Uhr. Wie immer fährt der erste und letzte Zug als Triebwagenzug, die vier anderen sind mit Lok 12 „Liesele“ dampfbespannt, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Halt in Iggenhausen entfällt vorläufig, bis der Bahnsteig dort fertig gebaut ist.

An beiden Endpunkten der Härtsfeld-Museumsbahn gibt es Parkplätze und Wohnmobilstellplätze. Es wird am 1. August kein großes Eröffnungsfest geben können. Der Vorsitzende des Vereins Härtsfeld-Museumsbahn, Werner Kuhn, bittet um Verständnis: „So kurzfristig können wir nicht mehr viel organisieren, aber warten wollen wir auch nicht.“ Der Hygieneplan muss eingehalten werden. Es dürfen voraussichtlich alle Sitzplätze belegt werden. Aber die Fahrgäste müssen genesen, geimpft oder aktuell und offiziell getestet sein. Name und Adresse oder Telefonnummer der Fahrgäste müssen notiert werden. (pm)