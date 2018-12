18:10 Uhr

Hallenbäder: Verlängerte Öffnungszeiten in den Ferien

Während der Weihnachtsferien Baden gehen? Das ist in Lauingen und Wertingen möglich und geht länger als sonst.

Erweiterte Öffnungszeiten bieten die Kreishallenbäder in Wertingen und Lauingen während der Weihnachtsferien insbesondere für Familien an. Auf vielfach aus der Bevölkerung geäußerten Wunsch wurden die Öffnungszeiten bereits in den vergangenen Jahren in den Ferien erweitert. „Das zusätzliche Angebot wurde erfreulich gut angenommen“, betont Landrat Leo Schrell. In Abstimmung und im Einvernehmen mit den Städten Lauingen und Wertingen werden die beiden Hallenbäder deshalb in den Weihnachtsferien neben den üblichen Öffnungszeiten zu verlängerten Betriebszeiten geöffnet.

Die verlängerten Öffnungszeiten der Hallenbäder

Kreishallenbad Lauingen: Donnerstag, 27. Dezember, 14 bis 21 Uhr, Mittwoch, 2. Januar, 14 bis 21 Uhr, Freitag, 4. Januar, 15 bis 21 Uhr.

Kreishallenbad Wertingen: Donnerstag, 27. Dezember, 15 bis 21.30 Uhr, Mittwoch, 2. Januar, ab 15 bis 21.30 Uhr, Donnerstag, 3. Januar, 15 bis 21.30 Uhr Auch die dazugehörigen Solarien stehen jeweils zu den Öffnungszeiten der Kreishallenbäder für die Gäste bereit. Die regulären Öffnungszeiten sind auf der Homepage des Landkreises www.landkreis-dillingen.de unter der Rubrik „Landkreis & Bürgerservice“ unter dem Menüpunkt „Einrichtungen“ veröffentlicht. (pm)

