Hamsterkäufe werden zum Ukulelen-Song

Plus Volker Panitz hat irritierende Beobachtungen musikalisch verarbeitet.

Gerade hat Volker Panitz viel Zeit, um Musik zu machen. Der Musiker, der in Dillingen über Jahrzehnte einen Instrumentenladen betrieb, sitzt gerade wie viele Leute viel zuhause herum. Dabei verarbeitet der Wertinger auch vieles, was er so mitbekommt, beim Einkaufen und im Internet. Seine Beobachtungen verarbeitet der Wertinger dann gerne zu Liedtexten. Was er nun kürzlich beim Einkaufen sah und erlebte, das verblüffte ihn derart, dass er einen Song darüber aufnahm: den „Hamstersong“.

Seine Musik soll gute Laune vermitteln

„Der war um 11 Uhr fertig geschrieben und um halb 12 aufgenommen“, sagt der Musiker und lacht. In seiner Wahrnehmung ist das Verhalten der Hamsterkäufer kindlich. „Wozu soll man schon acht Großpackungen Klopapier brauchen?“, sagt er und lacht. Und entsprechend diesem Thema sei auch der ganze Song gestaltet. Eine recht simple Melodie, gespielt auf der Ukulele. Auf seiner Facebook-Seite hat er dazu, frei einsehbar, auch ein Video hochgeladen. Das zeigt einen süßen Hamster, der einen Keks verspeist. Der Text wird von Panitz ebenfalls in spöttisch-verniedlichender Weise vorgetragen – und nimmt das bisweilen seltsame Kaufverhalten innerhalb der Bevölkerung aufs Korn. „Hey du kleiner Hamster, was ist los mit dir/ Du kannst ja kaum noch laufen, vor lauter Klopapier“, heißt es gleich zu Beginn. Und weiter: „Du bist so schlau, das hätt’ ich nicht gedacht/ Ich wusste agr nicht, dass man das so macht.“

In Zeiten der Pandemie hofft Panitz darauf, den Leuten mit seiner Musik ein bisschen unbeschwerte gute Laune vermitteln zu können. Besonders gut ist dafür auch ein Song von ihm geeignet, der auf Youtube zu finden ist: „Keine Ahnung warum“. Panitz glaubt: „Ich denke, er könnte in dieser traurigen Situation die Menschen etwas aufmuntern.“ In dem Lied geht es um die kleinen Eigenheiten und Launen der Menschen, verpackt in fröhliche Klänge mit charakteristischem Gesang.

Für die Zeit nach der Pandemie, wenn Volker Panitz wieder ein Studio aufsuchen kann, wird es wohl eine lange Aufnahmesession geben. Denn die Zeit daheim fördert bei dem Wertinger Musiker die Kreativität.

