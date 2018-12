vor 43 Min.

Handball-Drama bis zur letzten Sekunde

Das Männer-Team der HSG teilt sich nach einem atemberaubenden Spiel gegen Schwabmünchen die Punkte. Herren II und Damen I feiern sichere Siege.

In einem atemberaubenden Spiel zwischen den Herren I der HSG Lauingen-Wittislingen und dem TSV Schwabmünchen wurden am Sonntagabend die Punkte geteilt. 24:24 stand es nach 60 Minuten, doch das Spiel war noch nicht beendet. Die Donautaler hatten noch einen Strafwurf, der jedoch nicht verwertet werden konnte. Von Beginn an zeigte die HSG eine aggressive Abwehr, bei der die Gäste überwiegend durch Siebenmeterwürfe erfolgreich waren. Das Halbzeitergebnis von 9:10 zeigt, dass die Verteidigungen im Vordergrund standen. Nach der Pause entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams zwischenzeitlich auf drei Tore enteilen konnten. Hervorzuheben beim gerechten Unentschieden ist Torhüter Christian Rommel, der die Gäste mit seinen Paraden an den Rand der Verzweiflung brachte, heißt es in der Pressemitteilung.

Die HSG holte damit aus den letzten fünf Partien sieben Punkte und verbessert sich in der Tabelle auf Rang acht. Im abschließenden Vorrundenspiel reisen die Weiß-Blauen nach Bobingen zum Tabellennachbarn.(pw)

Spielfilm: 4:4, 8:6, 9:10, 10:13, 19:16, 21:21, 24:24

HSG-Herren: Rommel, Fisel; Maier Ma., Zehentmaier, Egger (1), Hippeli, Meitinger (6/3), Sand (2/1), Soderer, Maier Mi., Märkl (7), Kinzler (5), Knecht, Wenger (3)

Handball: Souveräner Heimsieg für zweite HSG-Herren

Die zweite Herrenmannschaft der HSG feierte einen souveränen Heimsieg. Sie schlug Dinkelscherben deutlich mit 33:20. Siegbringend waren vor allem eine konzentrierte Defensivleistung sowie ein starkes Umschaltspiel. Die HSG feierte damit den dritten Sieg in Folge. (hsg)

Spielfilm: 5:5, 16:6, 18:9; 23:13, 31:17, 33:20

HSG-Herren II: Daumann, Kling; Biallaß (1), Renzer (3/1), Gandenheimer (5/2), Schöfer (1), Brenndörfer (11), Mair (2), Kinzler, Schreitt (5), Sand, Pahl (1), Wegner (1), Wendland (3)

Den Damen I gelang gegen die Gegner vom BHC Königsbrunn III Sieg Nummer sechs. Von Anfang bis Ende lag das Team von Trainer Kinzler in Führung und spielte stark auf. Bis auf kleine Schwächephasen machte es die HSG nicht weiter spannend und behielt die Punkte in der heimischen Halle. Am Ende stand ein 22:17-Sieg. (AM)

Spielfilm: 2:2, 10:4, 11:8, 15:9, 18:14, 20:16, 22:17

HSG-Damen: Bruno, Pappe, Menner, Baur (2), Sand (2), Dürk (2), Bahlmann, Lovrekovic (2), Reinelt (4), Hirschbolz (5/1), Schmied, Urban, Linder, Kling (5/2)

