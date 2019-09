26.09.2019

Hartmann stellt neues Buch vor

Lesung in der Stadtbücherei

Ein zu langes Bein des Hl. Nepomuk in den Deckengemälden der Studienkirche spielte die tragende Rolle für den geheimnisumwitterten Roman „Die Beichte des Henricus Faber“. Im Rahmen der Landkreis-Kulturtage präsentiert Autor Marcus Bernard Hartmann sein neues Buch „Suite“ am Sonntag, 29. September, im Lesecafé der Stadtbücherei Dillingen. In einer Folge von sechs Erzählungen wendet sich der als Pianist und Komponist bekannte Autor dem Schicksal von Menschen zu, deren Leben in einem Augenblick eine entscheidende Wende genommen hat.

Ein Kommissar entdeckt während der Untersuchung eines rätselhaften Todes seine wahre Persönlichkeit; der Sohn eines reichen Unternehmers findet in der Ablehnung des Reichtums seinen eigenen Weg. Die Vielfalt unterschiedlicher Lebensgeschichten eint das gemeinsame Streben nach der Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens. Im Anschluss an die Lesung wird es Raum zum Diskutieren und Anstoßen geben. Beginn der Lesung ist um 11 Uhr im Lesecafé der Stadtbücherei Dillingen. (pm)

