Hat die Gundelfinger Bäckerei Lindenthal eine Zukunft?

Plus Der Traditionsbetrieb Lindenthal in der Bahnhofsstraße hat Insolvenz angemeldet. Die Gründe für diesen Schritt und wie es für die rund 30 Mitarbeiter weitergehen soll.

Von Tanja Ferrari

Die Gundelfinger Traditionsbäckerei Lindenthal in der Bahnhofsstraße 19 ist seit vielen Jahren eine beliebte Anlaufstelle für Kunden weit über die Grenzen der Gärtnerstadt hinaus. Nun ist der Bäckerladen, der seit 2018 von Christian Kraus betrieben wird, in finanzielle Nöte geraten. Das Unternehmen, in dem gegenwärtig etwa 30 Mitarbeiter beschäftigt sind, hat Insolvenz angemeldet.

Welche Gründe die Bäckerei Lindenthal hat

Grund für den Antrag seien Liquiditätsschwierigkeiten gewesen, die unter anderem durch die Corona-Pandemie zustande kamen, wie der Insolvenzverwalter Georg Jakob Stemshorn von der Pluta Rechtsanwalts GmbH in Augsburg in einer offiziellen Erklärung mitteilt.

Und wie geht es jetzt für die Traditionsbäckerei weiter? In den vergangenen Wochen hatte sich Stemshorn mit seinem Team einen Überblick über die Unternehmenstätigkeit verschafft und die finanzielle Lage analysiert. Auch der Verkauf konnte bislang weitergehen. Das bestätigt auch Inhaber Christian Kraus: „Momentan läuft erst einmal alles so weiter“, sagt er. Zugesperrt, so wie es einigen Gerüchten zufolge der Fall sein solle, werde der Laden zunächst nicht – vor allem nicht in der Mitte des Monats.

Seit Januar würden die Gehälter der Mitarbeiter auch bereits wieder aus dem laufenden Geschäftsbetrieb gezahlt, erklärt Insolvenzverwalter Stemshorn.

Der Insolvenzverwalter sucht nach einem Investor für die Bäckerei

Auch Bäckereibetriebe stellt die Corona-Krise laut Zentralverband vor eine Herausforderung. Durch die Schließung von Restaurants, Cafés und Betriebskantinen bestellen weniger Großkunden in diesen Tagen bei den Bäckereien. Das bedeute fehlenden Umsatz, der alleine durch Laufkundschaft nicht kompensiert werden könne. Und auch eigene Café-Bereiche müssten geschlossen bleiben.

Dennoch hat Stemshorn die Hoffnung, dass eine Lösung für das Gundelfinger Traditionsunternehmen gefunden werden kann. Bereits im vergangenen Jahr, als der Antrag gestellt wurde, hatte sich der Rechtsanwalt nach einem passenden Investor für das rund 1400 Quadratmeter große Grundstück mitsamt Backstube und Verkaufsräumen umgesehen. Mit verschiedenen potenziellen Interessenten, verrät er, sei er bereits im Gespräch gewesen. Der Sanierungsexperte erklärt das weitere Vorgehen: „Unser Ziel ist es, einen Investor für den renommierten Betrieb zu finden. Wir sind zuversichtlich und prüfen die Angebote sehr genau. Derzeit laufen die Verhandlungen.“

Warum Gundelfingen die Traditionsbäckerei Lindenthal braucht

Dass die Bäckerei einen Investor findet, wäre wichtig für Gundelfingen, findet auch Rainer Hönl von der Wirtschaftsvereinigung. Gewusst, sagt er, habe er nicht von den Schwierigkeiten der Traditionsbäckerei. Für die Herausforderungen habe er Verständnis. „Es ist nicht einfach, qualifiziertes Personal zu bekommen, und die Konkurrenz durch die Backshops in Supermärkten ist groß“, erklärt er. Ein Problem, das auch viele Metzger treffe.

Dazu komme, dass die Leute vermehrt auf Preis und Qualität achten würden. Für die Gärtnerstadt, so sein Fazit, wäre es sehr schade, wenn die Bäckerei wirklich schließen müsste. Damit gäbe es in Gundelfingen nur noch die Bäckerei am Rathausplatz, die das traditionelle Bäckerhandwerk ausübe.

Ähnlich sieht es auch Gundelfingens Bürgermeisterin Miriam Gruß, die ebenfalls von der Situation der Bäckerei erfahren hat. „Jedes Traditionsunternehmen, das in Gundelfingen nicht bestehen kann, bedaure ich natürlich. So auch im Fall Lindenthal“, erklärt die Rathauschefin.

