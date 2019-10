12:00 Uhr

Hat ein älterer Mann die zwei Mädchen beklaut?

In Donauwörth hat es einen Ladendiebstahl gegeben.

Die 13-jährigen Freundinnen waren mit ihren Ponys unterwegs. Bei einer Pause legten sie ihre Rucksäcke ab. Die jetzt weg.

Wie erst jetzt bekannt wurde, sind zwei 13-jährige Mädchen am 13. Oktober mit ihren Ponys zwischen Landshausen und Syrgenstein unterwegs gewesen. Zwischen 17 und 18 Uhr legten sie eine Pause an einem Grillplatz zwischen den Ortschaften ein und legten dort ihren blauen Rucksack der Marke Deuter und einen schwarzen Turnbeutel ab, um ihre Ponys an einer angrenzenden Wiese grasen zu lassen.

Sie konnten einen Mann beobachten

Dabei konnten sie beobachten wie ein älterer Mann, der mit einem grauen Peugeot unterwegs war, die beiden Taschen aufnahm und anschließend weiterfuhr.

Die Polizei sucht Zeugen

Da weder der Rucksack noch der Turnbeutel abgegeben wurden, meldeten sie nun den Diebstahl bei der Polizei. Der Wert der beiden Taschen wird mit rund 50 Euro angegeben. Die Polizei bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

