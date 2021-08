Kabarettduo Schwarze Grütze liefert finstersten Humor in Haunsheim

Plus Das Duo Schwarze Grütze weckt das Publikum im Haunsheimer Schloss aus der Corona-Lethargie.

Kann schwarzer Humor noch schwärzer werden? Ja, muss die eindeutige Antwort heißen. Denn was die beiden Musik-Kabarettisten Dirk Pursche und Stefan Klucke aus Potsdam mit ihrem Programm „Vom Neandertal zum Digital“ auf der Bühne der Orangerie von Schloss Hausheim dem Publikum boten, war finsterster Humor.