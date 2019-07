vor 35 Min.

Haunsheim: Noch kein neuer Nahversorger in Sicht

Die Räume des ehemaligen Hiller-Marktes an der Hauptstraße in Haunsheim stehen leer. Ein Nachfolger ist derzeit nicht in Sicht.

Von Andreas Schopf

Vor mehr als einem Jahr hat Haunsheim seinen Nahversorger verloren. Der Lebensmittel-Markt Hiller öffnete Ende März 2018 zum letzten Mal seine Türe (lesen Sie hier die Hintergründe). Schon als der Laden noch bestand, gab es diverse Gespräche mit möglichen Nachfolgern, die an diesem Standort einen neuen Laden eröffnen möchten. Laut Bürgermeister Christoph Mettel vermittelte die Gemeinde Kontakte zu interessierten Bäckereien, Metzgereien oder anderen Einzelhändlern. Doch die Bemühungen scheiterten. Es fand sich kein Nachfolger – bis heute. Die Geschäftsräume stehen nach wie vor leer.

Haunsheim: Das Vorhaben Dorfladen liegt "auf Halde"

Der Inhaber der Immobilie, Hans-Georg Delle, erklärt auf Anfrage, dass die Interessenten „nicht Schlange stehen“ würden. Er sagt: „Es ist derzeit nichts in Aussicht.“ Das geringe Interesse von möglichen neuen Ladenbetreibern erklärt er sich so, dass die Geschäftsräume vielleicht zu klein und das Kundenaufkommen in Haunsheim möglicherweise zu gering ist, um wirtschaftlich zu überleben. Auch Bürgermeister Mettel berichtet davon, dass Interessenten abgesprungen sind, weil die Zahl der potenziellen Kunden in Haunsheim offenbar zu gering ist.

Auch das Vorhaben der Gemeinde, einen Dorfladen auf die Beine zu stellen, liegt laut Bürgermeister derzeit „auf Halde“. Ein passender Standort dafür sei nach wie vor nicht in Sicht. Die Räumlichkeiten des ehemaligen Hiller-Marktes wurden für einen möglichen Dorfladen nicht in Betracht gezogen, weil die Immobilie nicht in Gemeindehand ist, berichtet Mettel.

Die Grundversorgung vor Ort ist gesichert

Der Bürgermeister bezeichnet es als „schade“, dass beim Thema Nahversorgung derzeit nichts in Aussicht ist. Zwar sei die Grundversorgung durch diverse Verkaufswagen, die Haunsheim ansteuern und für kurze Zeit stehen bleiben, gesichert. Dies sei jedoch kein Vergleich zu einem stationären Laden, der für die Bürger auch einen Ort für sozialen Austausch bieten würde. Immerhin stundenweise an drei Tagen in der Woche bietet Claudia Bösch eine Einkaufsmöglichkeit in Haunsheim, unter anderem mit Obst und Gemüse. Ihr Geschäft mit dem Namen „Mein Laden“ feierte im vergangenen Jahr das Jubiläum zum zehnjährigen Bestehen.

