Haunsheim

vor 47 Min.

Stephanie Kastner ist die neue Pfarrerin von Haunsheim und dem Bachtal

Plus Stephanie Kastner war bislang in Niederbayern tätig. Künftig hütet sie in Haunsheim und im Bachtal viereinhalb mal so viele Schäfchen wie bisher. Am Samstag findet ihre offizielle Einführung statt.

Von Jonathan Mayer

Ganz angekommen ist Stephanie Kastner an ihrem neuen Wirkungsort noch nicht. An ihrem ersten Arbeitstag als neue Pfarrerin von Haunsheim und dem Bachtal sind die Handwerker in ihrer Wohnung zugange. Auch das Pfarramt muss sie erst richtig kennenlernen. Aber ihr erster Eindruck ist gut: „Ich habe wirklich das Gefühl, das passt“, sagt sie. Haunsheim dürfte für sie fast so etwas wie das Gelobte Land sein, nach vielen Jahren „Diaspora in Niederbayern“, wie sie es witzelnd beschreibt.

