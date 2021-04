Hausärzte im Landkreis Dillingen impfen nach Ostern

Nach Osten geht es mit dem Impfen in den Hausarztpraxen im Landkreis Dillingen los. Die Allgemeinmediziner rufen die Patienten, die für eine Impfung infrage kommen, selbst an.

Hausärzte im Landkreis Dillingen haben sich bei einem Treffen im Landratsamt auf ein gemeinsames Vorgehen beim Impfen in ihren Praxen geeinigt. Wie Dr. Alexander Zaune, stellvertretender Bezirksvorsitzender beim Bayerischen Hausärzteverband, auf Anfrage mitteilt, beginnen die Allgemeinmediziner in der Region nach Ostern mit dem Impfen gegen Corona.

"Wir rufen die Patienten selbst an"

„Nächste Woche geht es los“, sagt der Dillinger. Dr. Zaune bittet Bürgerinnen und Bürger auch im Namen seiner Kollegen, nicht in den Hausarztpraxen anzurufen, denn die werden nach Informationen unserer Zeitung gegenwärtig mit Anfragen überhäuft. Die Mediziner entscheiden, wer für die Impfung infrage kommt. „Wir rufen die Patienten selbst an“, betont Dr. Zaune.

Wer bereits einen Impftermin im Impfzentrum des Landkreises bekommen habe, solle es bei dem genannten Termin belassen und ihn nicht verlegen. „Wir haben derzeit noch nur eine sehr begrenzte Impfmenge zur Verfügung“, erklärt der Allgemeinmediziner. Die Hausärzte können gegenwärtig lediglich zwischen 18 und 50 Dosen pro Praxis und Woche bei den Apotheken bestellen. „Wir rechnen damit, dass es anfangs wohl so 20 Dosen pro Woche sein werden“, sagt Zaune, der am Wochenende noch eine Pressemitteilung verfassen will.

Dr. Zaune: Die Impfkampagne im Landkreis Dillingen läuft gut

Das Treffen der etwa 45 Hausärzte, die alle negativ getestet waren, sei sehr konstruktiv gewesen. Im Gegensatz zu manch anderer Region sei die Impfkampagne im Landkreis Dillingen „gut gelaufen“. (bv)

