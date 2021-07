Höchstädt

vor 23 Min.

Höchstädt braucht dringend einen weiteren Hausarzt

Nach dem Tod von Dr. Sigurd Mackenrodt fehlt in Höchstädt dringend ein Hausarzt. Weil die Praxis von Mackenrodt in Höchstädt aber nur als Nebenstelle registriert ist und kein offizieller Kassensitz ist, darf sich momentan kein weiterer Hausarzt in der Donaustadt niederlassen.

Plus Nach dem Tod von Dr. Sigurd Mackenrodt haben unzählige Patienten keinen festen Mediziner. Die Stadt muss jetzt die „große Politik“ einschalten. Ob das funktioniert?

Von Simone Bronnhuber

Die aktuelle Situation wollen die Höchstädter nicht länger hinnehmen. Es muss sich schnellstmöglich etwas verändern, besser verbessern. Doch so einfach ist das nicht. Und das ist „ziemlich frustrierend“, wie Bürgermeister Gerrit Maneth am Montag bei der Stadtratssitzung sagt. Dabei sei dieses Thema elementar wichtig und derzeit für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Stadtteile und auch in der Verwaltungsgemeinschaft nicht zufriedenstellend. Mehr noch: Es sei ein echtes Problem.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen