Kurz, aber heftig: Unwetter fegt durch den Landkreis Dillingen

Plus Wind und Starkregen sorgen für umgeknickte Bäume, blockierte Bahngleise und Stromausfall. Die Bilanz der Feuerwehr Dillingen.

Dicke, schwarze Wolken, Donner, Blitz, Starkregen und Wind: Am frühen Dienstagabend hat ein kurzes, aber heftiges Gewitter den Landkreis Dillingen gestreift. Das EM-Spiel England gegen Deutschland ist da kurz in den Hintergrund geraten. Stromausfall und umgeworfene Bäume haben im Kreis Dillingen für viele Einsätze gesorgt, wie die Polizei Dillingen bestätigt. Dillingen, Höchstädt, Gundelfingen, Medlingen, Binswangen – dort überall sind laut Polizei Bäume auf die Fahrbahn gestürzt.