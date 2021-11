Heidenheim

vor 2 Min.

Corona-Pandemie: Heidenheimer Klinik stockt Bettenzahl auf

Plus Das Land Baden-Würrtemberg hat die Corona-Warnstufe ausgerufen. Der Landkreis Heidenheim ist dabei unter den Pandemietreibern. Am Klinikum spitzt sich die Lage zu.

Von Karin Fuchs

Über das Allerheiligen-Wochenende ist die Zahl der Intensivpatientinnen und -patienten nicht nur im Land, sondern auch am Klinikum Heidenheim weiter stark angestiegen. Nachdem am Freitag landesweit der Wert von 250 überschritten wurde, erhöhte sich die Zahl am Montag auf 276 und stieg am Dienstag auf 284 an. Deshalb hat das Landesgesundheitsamt die Corona-Warnstufe ausgerufen, die ab Mittwoch in Kraft tritt. Vor allem für Ungeimpfte bedeutet dies Einschnitte. Sie können sich nicht mehr mit einem Schnelltest freitesten, sondern benötigen einen aktuellen PCR-Test.

