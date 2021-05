Was macht das Ploucquet-Quartier in Heidenheim besonders?

Das Stadtentwicklungsprojekt aus Heidenheim wird als Paradebeispiel der „Neuen Leipzig-Charta“ geführt. Auf einem ehemaligen Fabrikgelände sind Wohnungen für jung und alt entstanden.

Auf dem ehemaligen Firmengelände der Textil-Firma Ploucquet, wo früher in Produktionshallen und Büroräume die Beschäftigten arbeiteten, leben heute Heidenheimer in modernen Wohngebäuden. Auf den Hausdächern erzeugen Fotovoltaikanlagen Strom; eine Pergola dient den Bewohnern als Platz zum Verweilen; zwischen den Häusern liegen Grünflächen; in der Nachbarschaft rauscht die Brenz mitten durch die Stadt.

Was das Ploucquet-Areal in Heidenheim auszeichnet

Das Quartier bietet Familien eine Heimat, täglich bringen Eltern ihre Kinder in den katholischen Kindergarten St. Josef. Zugleich leben in dem Viertel ältere und pflegebedürftige Menschen selbstbestimmt im betreuten Wohnen, nutzen die Tagespflege oder bedienen sich dem Angebot der ambulant betreuten Wohngruppen. All das zeichnet das Ploucquet-Areal in Heidenheim als ein neues, modernes Stück Innenstadt aus.

Mit diesem Ansatz hat die Stadt Heidenheim gemeinsam mit ihren Bürgern den Verlust von Arbeitsplätzen und der Weggang einer Traditionsfirma mit beharrlicher Arbeit in wenigen Jahren in eine Erfolgsgeschichte umgeschrieben. Eine Erfolgsgeschichte, die nun als Paradebeispiel im Rahmen der „Neuen Leipzig-Charta“ erwähnt wird. „Ich bin stolz darauf, dass das Ploucquet-Quartier als Vorzeigeprojekt in einer Reihe mit weiteren Vorhaben aus anderen Städten Erwähnung findet“, sagt Oberbürgermeister Bernhard Ilg, dem das Vorhaben auf dem Areal an der Brenz stets eine Herzensangelegenheit war.

Das stadtentwicklungspolitische Dokument auf EU-Ebene zeigt die Bedeutung der Städte und Gemeinden für die Gesellschaft, beschreibt Zukunftsperspektiven und gibt Empfehlungen für eine kommunale Entwicklung, die das Gemeinwohl im Auge behält. Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg hat die neue Charta zum Anlass genommen, diese in einer Broschüre anhand von 37 Best-Practice-Beispielen vorzustellen. Die Broschüre ist zugleich Auftakt zum Jubiläum anlässlich 50 Jahre Städtebauförderung in Baden-Württemberg.

310 Wohnungen in unmittelbarer Nähe zum Heidenheimer Bahnhof

Es sollte neuen Wohnraum in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs und der Fußgängerzone geschaffen werden, um möglichst viele Ziele eines integrierten Stadtentwicklungskonzepts zu erfüllen. Dazu zählt unter anderem Flächen sparen, soziale Mischung, Grün- und Freiflächen, die Erlebbarkeit der Brenz und kurze Wege zu Bildungs- und Einkaufsmöglichkeiten. Unter diesen und weiteren Aspekten sind 310 Wohnungen entstanden.

Mit der Ansiedelung eines Supermarkts mit Vollsortiment konnte zugleich eine Versorgungslücke in der Innenstadt geschlossen werden. Eine ortsbekannte Firma baute zudem südlich des Areals ein neues Ausbildungszentrum. Das moderne Gebäude wirkt als Lärmschutz, weil weniger Verkehrsgeräusche von der südlich gelegenen St. Pöltener Straße in die Wohnungen dringt. (pm)

