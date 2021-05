Heidenheim nutzt Tiktok

Die Stadt will jüngere Bürger erreichen

Die Stadt Heidenheim ist jetzt auf der Social-Media-Plattform Tiktok unterwegs. Mit dem Schritt will die Stadtverwaltung gezielt auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen. So soll das Interesse junger Menschen an ihrer Stadt gefördert und die vielfältige Arbeit der Stadtverwaltung dort präsentiert werden. „Wir wollen Jugendliche und junge Erwachsene motivieren, dass sie sich in der Stadt und zu aktuellen Themen einbringen und beteiligen. Hierzu beschreiten wir auch neue Wege, die uns dorthin führen, wo sich die jungen Menschen aufhalten und sich miteinander austauschen“, sagt Oberbürgermeister Bernhard Ilg.

Tiktok ist eine Plattform für Kurzvideos, die jeder nach einer Anmeldung einstellen kann. Jeder Nutzer kann der eigenen Kreativität freien Lauf lassen. Es gilt, Inhalte in kurzer Zeit informativ und unterhaltsam darzustellen. Auch Heidenheim nutzt künftig Tiktok und erstellt gemeinsam mit den Auszubildenden der Stadt Beiträge. Auch die Polizei Nordrhein-Westfalen oder die Tagesschau sind bereits auf der Plattform aktiv. Durch den Auftritt soll auch die Arbeitgebermarke der Stadt gestärkt werden. Die Kurzvideos können einen Einblick in die Stadtverwaltung und die verschiedenen Berufe geben. Jugendliche sollen auf das vielfältige Ausbildungsangebot der Stadt aufmerksam gemacht werden. (pm)