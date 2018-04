vor 59 Min.

Heimatmuseum hat wieder auf

Führungen sind jederzeit möglich

Im Höchstädter Heimatmuseum beginnt am Sonntag, 8. April, wieder die Saison. Bereits Tage vorher waren fleißige, ehrenamtliche Helfer damit beschäftigt, aus allen Räumen des Museums, den Staub der Wintermonate zu entfernen, damit alles vorbereitet ist für diesen Saisonstart. Um 14 Uhr spricht Bürgermeister Gerrit Maneth ein Grußwort, bevor Leo Thomas, Zweiter Vorsitzender des Historischen Vereins Höchstädt, interessierte Besucher zu einer Führung durch das Museum einlädt.

Für gehbehinderte Besucher, die nicht die vielen Stufen des Museums hochsteigen können, bietet Michaela Thomas, Vorsitzende des Historischen Vereins, im Erdgeschoss eine Bilderpräsentation an, und stellt ausgewählte Exponate des Museums vor. Mitglieder des Vereins haben vor dem Museum Sitzgelegenheiten aufgebaut und verwöhnen die Gäste an diesem Nachmittag mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. Der Eintritt ist an diesem Tag frei, Spenden werden gerne entgegengenommen. Vom 8. April bis 30. September 2018 ist das Museum jeden Sonntagnachmittag von 14 bis 17 Uhr geöffnet und wird von vielen Ehrenamtlichen betreut. Führungen sind jederzeit mit Anmeldung möglich bei Claudia Kohout, Stadt Höchstädt, 09074/4412, claudia.kohout@hoechstaedt.de oder direkt beim Historischen Verein Höchstädt 09074/5262, thomas.hoechstaedt@freenet.de. (pm)