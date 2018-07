vor 51 Min.

Heisele 30 Zentimeter am neuen Porsche vorbei

Tag zwei der Porsche European Open in Hamburg brachte für den Dillinger Golfprofi Sebastian Heisele gestern eine 69er-Runde – und damit einen Rang im ersten Viertel des Starterfeldes.

Von Günther Hödl

Tag zwei der Porsche European Open in Hamburg brachte für den Dillinger Golfprofi Sebastian Heisele gestern eine 69er-Runde – und damit einen Rang im ersten Viertel des Starterfeldes. Mit dem Zwischenergebnis von 140 Schlägen schaffte er den Cut locker. Seine Auftaktrunde am Donnerstag hatte der 29-Jährige mit 71 Schlägen (Platzstandard 72) beendet. Dabei hätte sich Heisele ums Haar selbst ein prächtiges Geschenk zu seinem 30. Geburtstag gemacht, den er am 8. August feiern kann: Auf Spielbahn 17, einen Par-3-Loch mit 155 Metern Länge, setzte er seinen Abschlag nur 30 Zentimeter neben das Loch. Wäre der Ball gefallen, wäre Heisele mit dem Sonderpreis für das Hole-in-One, einem Porsche-SUV, nach Hause gefahren. (gül)

