10:03 Uhr

Herd angelassen: Brand in Blindheim löst Feuerwehreinsatz aus

Eine Frau vergisst, den Herd abzuschalten. In der Folge brennt ein landwirtschaftliches Gebäude in Blindheim. 38 Helfer sind im Einsatz.

Zu einem Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro ist es am frühen Samstagnachmittag bei einem Brand in einem landwirtschaftlichen Gebäude in der Höchstädter Straße in Blindheim gekommen. Eine Bewohnerin hatte nach Angaben der Polizei vergessen, in der Küche den Herd abzuschalten. Während sie im Hof Arbeiten verrichtete, wurde die Frau von einem Nachbarn über eine starke Rauchentwicklung aus ihrem Haus aufmerksam gemacht.

Brand in Blindheim: Feuerwehr mit 38 Kräften im Einsatz

Die Feuerwehren Höchstädt, Blindheim und Unterglauheim rückten dem Feuer mit insgesamt 38 Einsatzkräften zu Leibe und führten die Lösch- und Lüftungsmaßnahmen durch. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ermittlungen zur genauen Höhe des Brandschadens laufen. (pol)

