17:03 Uhr

Herdplatte angelassen: Feuerwehr muss anrücken

Eine 27-Jährige aus Gundelfingen hat vergessen, die Herdplatte auszuschalten. Die Folge war ein Feuerwehreinsatz.

Eine 27-jährige Hausbewohnerin hat am Montagvormittag gegen 8.45 Uhr in der Oberen Vorstadt in Gundelfingen vergessen, die Herdplatte auszuschalten. Deshalb gerieten verschiedene eingepackte Lebensmittel in Brand, die auf dem Herd abgelegt worden waren. Sie schmorten an und es kam nach Angaben der Polizei zu einer Rauchentwicklung.

Gundelfingen: Vergessener Herd führt zu Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehr Gundelfingen rückte mit 15 Einsatzkräften vor Ort an und konnte schnell Entwarnung geben. Zu einem Sach- oder Personenschaden kam es nicht. (pol)

Lesen Sie hier weitere Polizeimeldungen aus dem Landkreis Dillingen:

Themen Folgen