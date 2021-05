Alltagsprobleme und Vorurteile Thema bei Höchstädter Online-Seminar

Kürzlich veranstaltete der Integrationsbeirat Dillingen in Zusammenarbeit mit Herz statt Hetze Höchstädt, der evangelischen Kirche Höchstädt, der Kulturküche Wadoh und dem Mediengestalter Fabian Weiß einen Online-Workshop gegen Rassismus. Daran nahmen laut Pressemitteilung insgesamt 30 Menschen teil. Mareike Kühn übernahm an beiden Tagen die Moderation.

Zu Beginn zeigte der Referent und Theologe Keith Hamaimbo seinen eigens gedrehten Dokumentarfilm „Ich gehe immer leise“ zum Thema Alltagsrassismus. In diesem Film berichteten Menschen mit Migrationshintergrund über ihre Erfahrungen im Alltag mit Rassismus. Die Hauptprobleme seien, dass Ausländer meist von vornherein mit Vorurteilen zu kämpfen haben. Viele bekämen keine Arbeit, weil sie Ausländer sind. Oft liege es aber nicht an der Qualifikation, sondern an der Hautfarbe, dass einige Arbeitgeber zögern, mit Migranten zusammenzuarbeiten. Auch gebe es große Probleme mit der Wohnungssuche. An das Referat schloss sich eine intensive Diskussionsrunde an.

Tags darauf erklärte Hamaimbo den Teilnehmern, wie man „Rassismus verstehen lernt“.

Durch verschiedene Aktionen wie Breakout-Sessions oder Gruppenarbeiten konnten die Teilnehmer aktiv mitwirken und sich untereinander austauschen. Im zweiten Durchgang zeigte Hamaimbo seinen Kurzfilm „Die Errungenschaften Afrikas“. Dort wurde den Teilnehmern Afrika als ein Land mit sehr viel Potenzial vermittelt und veranschaulicht. So gehen einige Erfindungen, die wir aktuell nutzen, auf Menschen dieses Kontinents zurück.

Dies sind beispielsweise solarbetriebene Busse und mobile Bezahlsysteme via Handy. Zudem berichtete der Dozent, dass etwa auch der erste gelungene Kaiserschnitt, bei dem das Kind und die Mutter überlebten, in Afrika stattfand. (pm)