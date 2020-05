vor 50 Min.

Heuer kein Dorffest in Bächingen

Corona-Pandemie: Risiko ist zu groß, so Bürgermeister Meck

In Bächingen wird es in diesem Jahr kein Dorffest geben. Bürgermeister Siegmund Meck und alle Beteiligten haben sich schweren Herzens dazu entschieden, die Veranstaltung für 2020 abzusagen. „Die aktuelle Lage mit der Corona-Krise zwingt uns leider dazu, dass das beliebte Fest nicht stattfinden kann“, so der Rathauschef in einer Pressemitteilung. Meck verweist gegenüber unserer Zeitung auf das bestehende Verbot für alle Großveranstaltungen bis Ende August. „Außerdem ist uns das Risiko für die vielen freiwilligen Helfer einfach zu groß.“ Das Dorffest sollte ursprünglich am 4. und 5. Juli stattfinden. Organisiert wird es jedes Jahr nicht nur von der Gemeinde, sondern auch von sämtlichen Vereinen in Bächingen. Von der Corona-Krise ist heuer auch das Ferienprogramm in der Gemeinde betroffen. „Auch hier können wir in diesem Jahr keine Veranstaltungen anbieten“, bedauert Meck. Zu groß ist die Ungewissheit, wie viele Kinder überhaupt angemeldet würden, und auch hier geht es um den Schutz der freiwilligen Unterstützer des Ferienprogramms. (pm)

