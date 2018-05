vor 27 Min.

Heute geht es für Jenifer Brening beim ESC 2018 um alles

Gemeinsam mit ihrer Bühnenpartnerin Jessika kann die Lauingerin Jenifer Brening am Donnerstag ins Finale des Eurovision Song Contest 2018 einziehen.

Von Jakob Stadler

Die vergangenen Tage waren stressig für Jenifer Brening. Doch diesem Stress stellt sich die 21-jährige Lauingerin gerne. Schließlich arbeitet sie auf den bisher größten Auftritt ihres Lebens hin. Am Donnerstag tritt Jenifer beim Halbfinale des Eurovision Song Contests in Lissabon auf.

ESC 2018 - eine Lauingerin kann ins Finale einziehen

Trotzdem, aufgeregt sei sie eigentlich noch nicht. „Alles ist getimt, sodass man gar nicht darüber nachdenkt, sondern einfach nur macht“, sagt sie. „Wenn man nicht gerade probt oder etwas für den Auftritt plant und ändert, dann ist man im Presse Center beschäftigt, Interviews zu geben und die Auftritte der anderen zu analysieren.“

Die ESC-Halbfinal-Show, in der Jenifer zu sehen ist, findet am Donnerstag, 10. Mai, ab 21 Uhr statt. Übertragen wird sie auf dem ARD-Digitalsender ONE und online auf der offiziellen ESC-Seite.

Jenifer tritt für San Marino an, aber nicht alleine. Die Hauptinterpretin des Songs „Who we are“ heißt Jessika. Die 29-jährige Malteserin wurde zu San Marinos ESC-Kandidatin, weil sie sich im Wettbewerb „1 in 360“ durchsetzte. Unter anderem gegen Jenifer, die Dritte wurde. Doch als der Rapper, der einen Teil von Jessikas Lied performen sollte, kurz vor dem Finale des Vorentscheids absprang, übernahm Brening dessen Aufgabe.

So stehen die jungen Frauen gemeinsam auf der ESC-Bühne. Sie gehen mit Starnummer vier ins Rennen. 18 Länder wollen es am Donnerstag ins Finale schaffen. In jedem der Halbfinals (das andere fand am Dienstag statt) qualifizieren sich die zehn besten Interpreten. Im Finale sind es dann 26 Teilnehmer – Gastgeber Portugal ist gesetzt, genauso die „Big Five“, Frankreich, Deutschland, Italien, Großbritannien und Spanien.

Jenifer Brening will ins Finale beim Eurovision Song Contest

„Schön wäre es natürlich, wenn wir es schaffen“, sagt Brening über einen möglichen Finaleinzug. Doch die Konkurrenz sei dieses Jahr besonders stark. Aber alles ist möglich, weiß Jenifer. „Daher bauen wir darauf, den Leuten zu Hause zu gefallen und die Jury überzeugen zu können.“ Jury und Zuschauer entscheiden jeweils zu 50 Prozent über die Punkte, die ein Interpret erhält.

Abstimmen können Zuschauer aus allen Ländern, die am gleichen Halbfinale teilnehmen – und auch aus dem bereits qualifierzierten Deutschland. Wenn es gut für sie läuft, treten Jenifer und Jessika am Sonntag, 12. Mai, gleich noch einmal auf. Im großen Finale, welches das Erste ab 21 Uhr überträgt.

